Ranieri e il segreto del Leicester: "Mi diverto. O quest'anno o mai più"

"Alla squadra ho detto che è una Premier talmente strana... Noi stiamo facendo bene, anche perché le altre non ingranano. Ai giocatori ho detto 'quest'anno o mai più, l'anno prossimo le altre squadre saranno davanti a noi. O entriamo dentro determinati o lasciamo stare tutti. I ragazzi vogliono fortemente vincere. Molti dicono che se battiamo l'Arsenal è fatta, ma ogni partita è difficile". "Io il nuovo Mourinho? Non lo so... Non guardo a queste cose, penso al mio lavoro - ha proseguito Ranieri a Radio anch'io lo sport - Qui in Inghilterra, quando devono scegliere un allenatore, ne pensano a una decina e poi la rosa si restringe a 2-3. Ti chiamano e quello che li convince di più ottiene il lavoro. Al proprietario ho spiegato come vedevo la squadra, come volevo farla giocare, evidentemente sono stato il più convincente. Il segreto delle nostre vittorie? Questa squadra si è salvata l'anno scorso giocando le ultime partite come disperati. Avevano un altro sistema di gioco, io dalle prime amichevoli ho capito che andava cambiato qualcosa. Abbiamo cambiato gradualmente in modo che potessero stare comunque tranquilli. L'importante è che scendano sempre in campo da disperati, senza modificare l'atteggiamento".



E ancora su Juve-Napoli: "La Juve è quadrata, abituata a vincere, ha giocatori come Buffon che nel momento difficile hanno detto 'reagiamo' e lo stanno dimostrando. Il Napoli è un'idea bellissima di Sarri, un allenatore arrivato troppo tardi dalla Serie A e che sta facendo divertire Napoli come non accadeva da tempo. Faccio un in bocca al lupo a tuti e due. La Juve dopo questa rincorsa avrà motivazioni altissime, il pubblico avrà un ruolo importantissimo. Mi aspetto una bella partita di calcio e sport".