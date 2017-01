Raiola spaventa il Milan: maxi richiesta per Donnarumma

Una grana che finirà per dover risolvere, eventualmente, la nuova proprietà cinese e che, in questi termini, difficilmente potrà trovare una soluzione positiva per il club di via Aldo Rossi. Che sia vera o meno l'indiscrezione rimbalzata dall'Inghilterra, è evidente che il rinnovo di Donnarumma, considerato universalmente uno dei migliori portieri in circolazione - data anche la sua età e, di conseguenza, l'ampio margine di miglioramento - non sarà affatto semplice. Il Milan, dal canto suo, ha fin qui ribadito a più riprese di non volersi privare di un talento come Gigio e di voler continuare nella costruzione di una squadra giovane e italiana.