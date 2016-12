Raiola: "Pogba può restare, voglio il Milan"

11:50 - "Pogba può rimanere alla Juve e, se me lo vendono, compro il Milan". Mino Raiola si scatena nel corso di un'intervista a Tuttosport: "Con i bianconeri abbiamo un patto, Paul andrà via solo se si creerà una situazione favorevole per tutti. Il ragazzo è molto sereno, a Torino sta bene". L'agente, poi, parla dei rossoneri: "Il Milan avrebbe bisogno di cambiare proprietà e lo comprerei io, ho le risorse. Non è una battuta".

Raiola chiarisce la situazione legata al futuro di Pogba, corteggiato da tutte le big d'Europa ma pronto a restare alla Juventus: "Non capisco tutti 'sti discorsi intorno a Paul. Ha rinnovato, ci abbiamo messo otto mesi per trovare l'intesa. E' molto sereno alla Juve. Ha scelto di prolungare il contratto perché a Torino sta bene e ora ha uno stipendio da big. Con la Juve abbiamo fatto un patto, Paul non deve andar via per forza. E la Juve dice la verità, quando ribadisce di non voler venderlo. Ne ho parlato con Agnelli, Nedved, Marotta, Paratici. Tutti la pensano così. Sono sereni e contenti. Non hanno bisogno di soldi. In questo momento la situazione della Juve è ideale per Pogba. Andremo via solo se si creerà una situazione favorevole per tutti. Anche per la Juve".



Nessuna delle squadre interessate, per ora, è in vantaggio sulle altre: "Lo vogliono 7 club, è sicuro, me lo dicono. Quelle che possono permetterselo. Real, Barcellona, Psg, Bayern, United, City e Chelsea. Se io facessi anche solo un fischio, Pogba lo venderei domani al Psg o al City in quattro e quattr'otto. Ma Paul non mi ha detto di trovargli un'altra squadra. Per maturità e classe, Paul sarebbe pronto a giocare a Madrid o a Parigi pure subito, anche se ha solo 21 anni. Ma sta bene dov'è. Le possibilità che rimanga alla Juve? A oggi, al 99%. Ma magari tra un po' diventa l'1%. Dipende dal mercato. Lui può andarsene solo se una squadra gli dimostra che crede in lui e nella sua crescita in modo totale. Nella Juve sta continuando a migliorare. Non vedo problemi. Siamo tutti sereni. La Juve ha sposato la nostra tesi. Lo vende solo se Paul chiede di andar via. E se c'è un'offerta degna. Ma sarebbe meglio venderlo tra un anno. Se la Juve lo tiene, tra uno o due anni potrebbe incassare ancora di più".



Raiola parla anche di Milan e del rapporto non certo idilliaco tra lui e Barbara Berlusconi: "Non mi ama? Vero, sono troppo vecchio per lei. Non sono suo tipo. Mi dà fastidio il fatto che le sue critiche non me le dica in faccia. Me le manda a dire attraverso i giornali. Ma vista la classifica, vedo che fanno benissimo senza di me... Galliani è un amico fuori dal calcio, ma un nemico nel calcio. Gestisce il Milan come un pitbull. Non sempre siamo d'accordo. Ma è leale, lo rispetto. Il Milan avrebbe bisogno di cambiare proprietà. Ma i grandi investitori stranieri hanno paura ad entrare nel sistema Italia. Lo compro io, il Milan. Me lo vendano al prezzo giusto: le risorse le ho e saprei anche chi chiamare al mio fianco, per aumentarle. Non è una battuta. Lo farei pure per cambiare il sistema del calcio italiano. Ho cercato di comprare la Roma, ma Unicredit... Comprerei anche il Napoli, subito. Anche se non tifo più per gli azzurri: smisi quando conobbi Ferlaino. Abate rinnoverà? Penso di sì. Si trova bene e il Milan vuole tenerlo. Barbara permettendo, troveremo un accordo. Balotelli è finito? Tornerà più forte di prima. Da Liverpool non si muoverà. Il pane duro e le panchine gli stanno facendo bene. Aver sbattuto il naso lo sta aiutando. Sta imparando a fare sacrifici, con umiltà. Pian piano sta tirando fuori anche un carattere da leader. Può diventare ancora uno dei più forti al mondo. Riconquisterà la Nazionale. Conte tornerà a guardarlo con soddisfazione. Il ct un giorno gli chiederà di mangiare l'erba anche per lui e Mario lo farà. Ha un cuore più grande del mio, Balo". l'agente ne ha anche per Thohir: "Ha comprato il club solo per business. Sta facendo una normalissima speculazione. Compra, aggiusta e rivende, facendo una plusvalenza. Ma l'Italia non è il Paese ideale per comprare un club e lanciarlo nella Borsa asiatica o per cederlo, tra due o tre anni. Il destino dell'Inter".