Raiola: "Pogba come Ibra. Per il futuro comprate Kishna" 

20:28 - "Pogba è una stella mondiale e la Juve è forte abbastanza per trattenerlo per lungo tempo: per questo abbiamo rinnovato anche se per il campionato italiano è difficile trattenere le sue stelle”. Così Raiola ai microfoni de La Politica nel Pallone: "In lui rivedo per professionalità, talento e senso del sacrificio fuoriclasse come Ibra e Nedved. Un consiglio per il futuro? Ricardo Kishna dell'Ajax. Balotelli? Tutto ok con Conte. Non torna all'Inter".

"Pogba - ha continuato Raiola - vincerà più di un Pallone d’Oro, ne sono certo. La Juve ha rifiutato due offerte importanti: oggi Paul è il giocatore più caro sul mercato mondiale. Ricardo Kishna è allo stesso livello di Pogba: fa gol, è un attaccante molto completo, ha talento e fisico e una valutazione ancora abbordabile per le italiane”.



Poi, immancabile, il passaggio su Balotelli: "Il suo futuro è in Premier: gli mancano i gol, non gli gira bene ma è un momento che deve passare. Sta facendo il suo, adesso ha questo infortunio e speriamo di risolverlo al più presto. Il rapporto con la squadra? È perfetto, i giornalisti inglesi non devono far parte della sua vita. Non è vero che Mario ha finto un infortunio nell'ultimo raduno della Nazionale, i rapporti con Conte sono buonissimi. Il c.t. non è lì per cambiare Mario e su questo siamo d'accordo: se il giocatore si comporta bene, può essere un valore aggiunto per la Nazionale, punto. Poi su Mario si parla sempre tanto, per creare scandali dove non esistono".