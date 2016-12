Raiola:"Guardiola non ha le palle"

È derby di Manchester anche per Mino Raiola . E con Ibrahimovic, Pogba e Mkhitaryan il procuratore sta dalla parte dello United. Così, a due giorni dal big match dell'Old Trafford, ha deciso di attaccare l'allenatore del City Pep Guardiola : "Non ha le palle di sedersi al tavolo con me. Non mi piace, anche se non lo odio. Come allenatore non è male anche se il suo calcio è parecchio noioso".

Dopo l'attacco a Klopp ("È un pezzo di m...") ora è toccato a Guardiola. Parola scomode anche per il presidente del Real Florentino Perez: "Non è che ho un cattivo rapporto, con lui un rapporto non ce l'ho proprio. Non ho alcuna necessità di essere suo amico o nemico", ha detto alla trasmissione radiofonica 'El Partidazo de Cope'.



Poi il paragone tra Balotelli e Zlatan: "Ibrahimovic è molto più perfezionista di lui. Se Mario avesse la testa di Zlatan, a quest'ora sarebbe uno dei migliori al mondo". In rampa di lancio nella sua scuderia c'è Donnarumma: "Se continua a crescere in questo modo allora non ci metterà molto a diventare il migliore portiere al mondo. Il Real Madrid non è interessato a lui".