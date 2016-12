Rafa in crisi, Ancelotti: "Sono pronto a tornare al Real"

Rafa Benitez è in crisi col Real Madrid e le parole di Carlo Ancelotti sanno tanto di una spallata: "A giugno sono pronto a tornare, come al Psg e al Chelsea". Il tecnico, che si sta godendo il suo anno sabbatico dopo l'esonero dai Blancos, ha voglia di tornare ad allenare: "Ma non subentro a stagione in corso". Ancelotti ha un ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo: "L'ho sentito settimana scorsa e non mi ha detto di avere problemi con Benitez".

Carlo Ancelotti ct azzurro ? Chissà, per ora sicuramente no, e non solo perché c'è Antonio Conte. E' lo stesso ex tecnico del Real Madrid a sgombrare il campo dall'ipotesi di andare sulla panchina azzurra, magari dopo i prosismi campionati europei. Intervenendo al programma radiofonico Rai 'Radio anch'io lo sport' Ancelotti ha spiegato: "A me piace molto allenare, al di là delle pressioni che ci sono, è una cosa che mi diverte. Pensare di farlo per tre giorni al mese non e' che mi piace tanto. Finché la penso così, ha aggiunto- il pensiero di allenare una nazionale, che puo' essere solo quella italiana, deve aspettare un po', finché io cambio idea. Da tifoso italiano -ha concluso Ancelotti- voglio Conte, perché è bravo, ha fatto ottimamente fino adesso e spero che faccia bene anche all'europeo".