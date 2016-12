Rafa-AdL una difficile intesa, Spalletti aspetta

13:30 - Il Napoli e Rafa Benitez: riconferma difficile, non impossibile. De Laurentiis ha una ragionevole (e logica) fretta di chiudere il discorso, comunque vada; Rafa ha nella testa la Premier, o qualcosa di alternativo al panorama Napoli e italiano. La divergenza, dicono, sta nelle proposte: AdL spinge per un contratto lungo, tre anni, per dare un senso di continuità e robustezza al progetto-Napoli, già ricco, vincente e con la voglia di tenersi stretto Higuain; l'allenatore non vorrebbe andar oltre il minimo di una stagione, ovvero fino al 30 giugno 2016, perché la Premier o la panchina della Nazionale spagnola post-Europeo solleticano le sue ambizioni.

E' questo il prologo del mercato-allenatori. In funzione Napoli e aspettando al scelta che Benitez ha fissato al 16 aprile (suo compleanno), mentre da lontano ma non troppo Luciano Spalletti attende l'evolversi della situazione perché è su di lui che il Napoli ha fissato le attenzioni.

Panchine in fermento, si cambierà parecchio la prossima estate. Per il Milan del dopo-Inzaghi (scontato che sia così?), si riparla di Sinisa Mihajlovic, ferme restando le quattro-cinque candidature annesse al club di Silvio Berlusconi (impossibile Conte, poi Sarri, Montella, Ventura, Spalletti e...). Ma su Sinisa, lo abbiamo già detto nei giorni scorsi, ci sono le antenne del Manchester City che coltiva il progeto Mancini dirigente e Miha in panchina, ma potrebbe anche... accontentarsi del tecnico doriano. Per il momento.

Alla Sampdoria del dopo-Mihajlovic (eventuale) ecco spuntare Roberto Donadoni, ed è una gradita candidatura per il tecnico che sta vivendo il tormento-Parma. Mentre a Firenze riferiscono che per Montella esiste un patto di ferro con la famiglia Della Valle che rende impossibile una sua eventuale partenza a fine stagione. Montella piace molto, al Milan e anche alla Roma e non solo: è risaputo. Ma resterà alla Viola. Per la Roma e Garcia si vedrà: dipende.

Infine Mazzarri. Che sta studiando lingue straniere, e non per caso. Sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2016 (3,5 milioni a stagione) è nell'orbita della Roma, e -ultima voce- dell'Olympique Marsiglia. Potrebbe essere francese il suo futuro.



