Racing, Milito espulso nella sua partita numero 200

Serata dolceamara per Diego Milito, impegnato nella Liguilla di Libertadores. In quella che è stata la sua 200esima apparizione con la maglia del Racing, ad Avellaneda, è stato espulso al 22' della ripresa. Una decisione che in Argentina è stata definita 'assurda': si è trattato di un evidente errore arbitrale. Il Racing ha vinto 2-1 il primo spareggio con l'Estudiantes. Milito si perderà la finale per accedere alla Libertadores contro l'Independiente.