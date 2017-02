Rabbia Napoli, Giuntoli: "Decisioni vergognose che fanno male al calcio"

La sconfitta 3-1 in casa della Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia, non è andata giù al Napoli. Nel mirino i due rigori concessi da Valeri ai bianconeri: "Sono decisioni vergognose che fanno male al calcio italiano - ha commentato il ds Giuntoli, rompendo il silenzio stampa societario -. Non c'è né il primo né il secondo rigore, si è visto chiaramente". Gli ha fatto eco Tonelli con un tweet lapidario: "E' uno scandalo".