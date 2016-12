Questore di Roma: "Curve ridotte all'Olimpico"

"La situazione delle curve allo stadio Olimpico è inaccettabile. Si mette in pericolo l'incolumità degli spettatori - spiega il questore -. Il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti di guardare la partita in sicurezza. Serve una migliore distribuzione dei tifosi". Vi saranno ampi spazi vuoti (cuscinetto) attorno alle curve in cui non potranno sostare tifosi.



Alla Roma e alla Lazio è stato anche chiesto di migliorare il servizio di stewarding: "A fine campionato abbiamo aperto un'indagine su alcuni steward, sette o otto, per mancati interventi come scavalcamenti di tifosi nelle curve in loro presenza - conclude D'Angelo in conferenza -. Dobbiamo cambiare tutti, modificare la rigidità dei rapporti con il rispetto reciproco. E le società hanno accettato di ridurre il numero dei tifosi nelle curve".