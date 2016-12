Queretaro, Ronaldinho torna in ritiro

13:42 - L'essesima telenovela sulla vita di Ronaldinho si è conclusa. Dopo il tunnel segreto per accedere alla discoteca in Brasile, il fantasista brasiliano ha trovato il modo di farsi ricordare anche in Messico rientrando tra le fila del Queretaro dopo settimane di misteriosa assenza. Ora la dirigenza messicana dovrà decidere il destino del Gauch. L'ex Milan sarebbe già andato a rapporto dal tecnico Ignacio Ambriz.

Il 34enne aveva avuto il permesso di recarsi negli USA per risolvere alcune questioni personali, ma non si era presentato al ritiro del club messicano in vista della ripresa del campionato. Il presidente Arturo Vilanueva ha dichiarato: "Ronaldinho è tornato per vincere lo scudetto con il Queretaro, discuteremo in futuro di quello che è successo".