Quarto "Triplete" in sei anni: sintomo di un calcio squilibrato

C'è una parola nel calcio che è diventata tremendamente di moda: " Triplete ". Sostantivo spagnoleggiante, rilanciato nel Belpaese dall' Inter nel 2010 al posto del più italico "tripletta", capace come poche cose altre al mondo di risultare dolce e amarissimo al tempo stesso. Dolce per chi lo fa, indigeribile per tutti gli altri animali da calcio, specialmente per i cosiddetti gufi. Ma proprio il Triplete è la cartina al tornasole di un calcio che è cambiato diventando sempre più schiavo di soldi, mecenati e fondi d'investimento. La forbice tra le papabili all'en plein e le altre è aumentata a dismisura e anche per questo l'impresa della Juventus poteva essere ulteriormente storica.

Che il calcio europeo sia squilibrato lo dicono i numeri, quelli più crudi e semplici senza scomodare analisi di bilanci e mercati da laurea in economia, e il proliferare di triplette negli ultimi anni né è la più logica - e a suo modo triste - conseguenza. La Champions League è roba per pochi eletti, ovviamente ricchi. Dal 2009 a oggi, in sei anni, sono stati ben quattro i Triplete (Barcellona, Inter, Bayern e ancora Barcellona), tanti quanti ne erano stati conquistati nei precedenti cinquantaquattro (Celtic, Ajax, Psv, Manchester United). Il segno tangibile e innegabile dello squilibrio nel calcio che andrà sempre peggiorando.

In questo scenario le due corse di Inter e Juventus assumono un significato ancora più speciale. Il trionfo di Mourinho su tutti i fronti e quello sfiorato dai bianconeri con Allegri in panchina non sono paragonabili a quello messo in bacheca dal Barcellona di Messi. Risorse economiche troppo diverse, un sistema fiscale inconfrontabile e una forza politica in Europa maggiore rendono praticamente impari il confronto, basti pensare a come Neymar e Suarez sono sbarcati in Catalogna. Come loro il Real Madrid, il Bayern, ma anche Manchester City e Psg. Tutte squadre che grazie alla potenza della moneta sonante ogni anno costruiscono squadroni quasi imbattibili.

Pochi grandi società, più o meno limpide, con a disposizione risorse abbondanti e quindi piene zeppe di campioni, rendono la corsa al Triplete di fatto una sfida a tre-quattro, non di più. Quasi un obbligo, un obiettivo da provare con concretezza a realizzare, non più un'impresa fantastica. Per loro. Per gli altri restano le briciole e il sogno che quel pallone, spesso imparziale come nient'altro al mondo, rotoli dalla parte giusta. Lui non prende soldi, solo calci.