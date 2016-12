Quanto vale il Parma? Si decide il 14 aprile

17:07 - Slitta al 14 aprile il termine per il deposito della perizia per la stima del valore dell'azienda sportiva del Parma Fc Spa. Il nuovo termine, fissato inizialmente per oggi, è stato concesso oggi dal giudice delegato Pietro Rogato vista, si legge nel comunicato del club, ''la complessità della situazione e dalla necessità di un confronto con il coadiutore dei curatori, recentemente nominato''.

Demetrio Albertini, coadiutore dei curatori, si era recato proprio ieri in Tribunale per incontrare il giudice Rogato assieme ai curatori fallimentari Angelo Anedda ed Alberto Guiotto. I periti chiamati a stilare la stima del valore del Parma Fc sono Fabio Buttignon e Roberto Marrani.

Intanto il sindaco di Parma, Pizzarotti, ha spiegato che per acquistare il Parma "basterebbe che qualcuno tiri fuori 40-50 milioni di euro. Consideriamo che chi arriva non deve sostenere solo il costo d'acquisto del club, ma anche le spese per andare avanti. Dopotutto se vuoi tornare in A, qualcosa devi spendere".



