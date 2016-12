Quanto vale il Milan? 400-500 mln, e anche il doppio 

16:58 - Ultime sul Milan. Le riferisce il Sole 24Ore cavalcando l'ipotesi che Wang Jianlin, miliardario cinese che ha appena comprato Infront Media§Sport per 1,05 miliardi, sia interessato all'acquisto del 30 per cento del Milan. Sborsando quale cifra? Stando al Sole24Ore, il Milan vale "dai 400 ai 500 milioni di euro": una forbice tra due valori che risulta da vari e complicati calcoli di finanza e che prendiamo così com'è, semplificando la materia.

Sul Milan da qualche mese -diciamo da un anno- si sta sviluppando il dibattito su "quanto vale", seguendo una linea che riguarda una volontà, da parte del presidente Berlusconi, di trovare partner per il futuro del club, con la chiara direttiva, più volte ribadita, che "il Milan non è in vendita".

Dopodiché, è istruttivo partire da questa valutazione di 400-500 milioni per capire come sia difficile reperire una identità di vedute riguardo al potenziale (reale) valore del club, visto che si parte da qui per arrivare fino a un miliardo di euro. E non per sentito dire, ma seguendo quello che si è detto e scritto negli ultimi tempi.

Cominciamo dallo scorso aprile, quando Barbara Berlusconi disse: "Il 30 per cento del Milan vale 300 milioni". Ovvero: 1 miliardo. Ed è questa la soglia indicata dalla proprietà.

Di lì a poco, Forbes (luglio 2014) pubblicò la lista dei valori massimi dei club di calcio nel mondo e sentenziò che il Milan "vale 794 milioni".

A settembre, Fininvest fissò in 617 milioni la cifra di partenza per la valutazione (il valore) del club.

A fine 2014, le prime voci riguardanti Bee Taechaubol che poi a metà febbraio ha reso nota la volontà di acquistare il Milan per "1 miliardo di euro", con successive precisazioni e seri dubbi da parte del club di via Aldo Rossi.

Sempre a febbraio, Forbes ha rifatto i conti valutando il Milan 748 milioni, più o meno come un anno prima e nonostante la crisi di risultati e di classifica in corso, facendo valere il grande appeal del marchio-Milan nel mondo.



Ora il Sole 24Ore, con quei 400-500 milioni che vogliono dire... Che cosa?

