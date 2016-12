Qualificazioni Russia 2018: Macedonia-Italia 2-3, Immobile salva Ventura

LA PARTITACi pensa il figliol prodigo Ciro Immobile a evitare a Ventura una Corea 50 anni dopo, regalando all'Italia tre punti fondamentali per non perdere il treno verso Russia 2018. Il risultato finale punisce ogni oltre modo i padroni di casa, che fino all'ultimo hanno sognato un risultato storico nel primo confronto della loro storia contro gli Azzurri. Il ct ci mette del suo, schierando un centrocampo con tanto fosforo ma pochissimi muscoli, concedendo il fianco alle ripartenze micidiali dei padroni di casa. Poi i soliti errori individuali (gravissimo quello di Verratti, un po' meno quello di Bernardeschi) rischiano di far crollare l'Italia, tenuta in piedi da Buffon e salvata in pieno recupero dal bomber napoletano, unica nota lieta della serata insieme al compagno di reparto Belotti. La coppia d'attacco fa ben sperare ed è grazie al duo ex Toro se siamo in vetta al girone a braccetto della Spagna.



Ventura cambia 5 undicesimi della squadra che ha pareggiato con la Spagna: a centrocampo largo a Candreva, Verratti e Bernardeschi, mentre la coppia d'attacco è quella formata da Belotti e Immobile. E' un'Italia con in campo ben cinque ragazzi nati negli anni '90, buon segnale anche per il futuro. Il presente, però, si chiama Skopje e per una ventina di minuti sembra di essere tornati a giovedì sera, allo Juventus Stadium. Buffon e compagni soffrono tremendamente la velocità e intraprendenza di Pandev e compagni, onesti gregari del pallone, ma niente più. L'Italia, però, è troppo poco coesa come reparti e allora anche i macedoni sembrano le Furie Rosse e fanno un figurone. Prima Buffon deve chiudere in uscita su Pandev, poi Alioski non sfrutta al meglio un errore di Romagnoli e calcia sulla rete, due campanelli d'allarme del pericolo più grosso, quando al 19' Buffon è salvato dalla traversa sul tiro di Nestorovski. Il pericolo scuote gli Azzurri, che si tolgono un po' di ruggine e provano a mettere alle corde i padroni di casa. Candreva pesca Immobile sul secondo palo, tiro a volo deviato in corner da Bogatinov. Dal corner di Bernardeschi, arriva il vantaggio con Belotti sbuca a centroarea tutto solo e al volo fa secco il portiere macedone. Primo centro in Nazionale per il Gallo, che fa sentire il suo canto anche a Skopje. I padroni di casa accusano il colpo e per qualche minuto vanno in difficoltà: i ragazzi di Ventura, però, non ne aprofittano e concedono il fianco alle ripartenze. Un paio fanno venire davvero i brividi a Buffon: la prima è un coast to coast di Pandev: l'attaccante del Genoa Ristovski che entra in area e viene spinto da Immobile: per fortuna degli azzurri il macedone è in fuorigioco. Poi è Alioski che pesca in area Nestorovski, il cui colpo di testa è centrale. Troppi errori e squadra con poco equilibrio, con Bonaventura e Bernardeschi che lasciano troppo solo Verratti: il vantaggio è manna dal cielo.



Ventura (colpevolmente) non cambia nulla e, dopo un'occasione per Immobile, l'Italia finisce in balia dei macedoni che, nel giro di 2', ribaltano la gara. Al 57' incredibile errore di Verratti in appoggio, Nestorovski punta Bonucci e dal limite la mette nell'angolino dove Buffon non può arrivarci. Come un pugile suonato Buffon e compagni crollano al 59', quando Bernardeschi a dare il la al contropiede macedone: Hasani dal limite infila ancora Buffon. I tifosi di casa non ci credono e si sfregano gli occhi come se stessero vivendo un sogno. Ventura corre ai ripari: dentro Sansone e Parolo per Bernardeschi e Bonaventura. Una doppia mossa che regala maggiore equilibrio alla squadra, con la difesa che passa a 4 (Romagnoli spostato largo a sinistra). E' però Buffon a tenere in piedi la banda Ventura con una parata miracolosa su Mojsov da pochi passi. I macedoni hanno dato tutto e non ne hanno più. Al 75' comincia lo show di Immobile, che di rapina trova il pareggio. Poi è assedio azzurro con lo stesso Immobile, Candreva e Parolo. E quando al centrocampista della Lazio viene annullato un gol regolare all'89' sembra tutto finito, ma super-Ciro ha ancora voglia e benzina e con un colpo di testa da pochi passi al 92' toglie le castagne dal fuoco a Ventura. Torniamo da Skopje con tre punti fondamentali, ma con tanti problemi da risolvere. Al più presto...