6 ottobre 2016 10:14 Qualificazioni Russia 2018: Italia-Spagna 1-1, De Rossi salva gli azzurri Vitolo porta in vantaggio la Roja dopo un errore di Buffon, il centrocampista pareggia su rigore

Nel secondo match delle qualificazioni al Mondiale del 2018, l'Italia pareggia in casa contro la Spagna al termine di un match in cui la squadra di Ventura soffre parecchio la qualità della Roja. Allo Juventus Stadium di Torino, gli uomini di Lopetegui vanno in vantaggio al 55' grazie a Vitolo, che sfrutta un'uscita a vuoto di Buffon. Gli azzurri però non mollano e trovano il pari con De Rossi, a segno su rigore all'82'.

LA PARTITA

E' un punto che vale oro per come si era messa questa partita. E' un punto da prendere, lucidare e poi archiviare il prima possibile, possibilmente riflettendo e lavorando sulle decine di errori commessi un po' in ogni reparto dall'inizio alla fine. L'Italia resta agganciata alla Spagna - nostra rivale numero 1 nel Gruppo G, al momento guidato dall'Albania con sei punti - nella corsa verso il Mondiale del 2018, ma per volare in Russia bisognerà al più presto cambiare atteggiamento e soprattutto sistemare qualche meccanismo che con l'avvento di Ventura sembra essersi dissolto.



Era il 27 giugno scorso quando a Parigi, nell'ottavo di Euro 2016, schiantavamo gli spagnoli con un 2-0 da manuale; poco più di tre mesi dopo la situazione si è sensibilmente modificata e ci fa tornare coi piedi ben saldi a terra, anche perché quelli con i piedi fatati erano e restano loro e questa serata non può che servirci da lezione. Una lezione chiara, semplice: per sopperire al gap tecnico c'è bisogno di carattere, intensità, corsa, attenzione, organizzazione. Caratteristiche messe in campo con Conte all'Europeo e perse quasi completamente questa sera allo Stadium, dove gli azzurri vengono messi alle corde per oltre un'ora. Il 3-5-2 di Ventura nel primo tempo non riesce mai a ripartire, si sbagliano anche gli appoggi più semplici e il baricentro rimane costantemente basso, che più basso non si può. La Spagna, a caccia di rivincite, domina sin da subito con un notevole palleggio anche se, per la verità, di colossali occasioni non c'è traccia. Gli azzurri soffrono Iniesta e David Silva, che disegnano calcio ogni volta che hanno la sfera tra i piedi, trovando corridoi impossibili e mandando in tilt la fase difensiva azzurra.



Piqué, nel primo tempo, è l'uomo più pericoloso con due colpi di testa (19' e 25'): segnale che la Spagna è sì padrona del campo, ma comunque i tre dietro (Barzagli, Bonucci e l'esordiente Romagnoli) riescono a tenere in qualche modo. La ripresa si mette invece male dopo 10 minuti, quando Buffon - su un lancio in verticale di Busquets - esce in anticipo su Vitolo ma buca l'impatto con la palla, regalando così al giocatore del Siviglia il più che meritato 0-1. Ventura risponde mandando in campo Immobile al posto di uno spento Pellè: il laziale, in forma super, cambia subito ritmo alla squadra e guida la riscossa, che comincia a materializzarsi quando il c.t. inserisce anche Belotti, la cui energia si fa subito sentire. Il pareggio, guarda caso, nasce al minuto 81, quando il Gallo serve da destra Eder, che viene steso in area da Sergio Ramos: Brych tentenna ma viene aiutato dall'assistente, che gli segnala l'intervento falloso; dagli 11 metri, poi, De Rossi non perdona. Nel finale l'Italia crea addirittura un paio di situazioni che si sarebbero potute concretizzare con il gol, ma sarebbe stato un po' troppo per quanto espresso sul terreno di gioco. Il cammino verso Russia 2018, ahinoi, non sarà semplice.

LE PAGELLE



Immobile 7 - Entra e dà una scossa a tutta la squadra, che con lui alza il baricentro e inizia a mettere in difficoltà gli spagnoli.



Buffon 4,5 - Anche il più grande di tutti può sbagliare. La sua 164.a presenza in azzurro è da dimenticare: un'uscita a vuoto regala il gol a Vitolo.



Pellè 4,5 - In grossa difficoltà rispetto alle ultime apparizioni in azzurro. Non riesce a fare salire la squadra, sembra anche in ritardo di condizione.



Diego Costa 5,5 - Comincia subito a muovere le mani contro Bonucci, anche perché con i piedi non riesce quasi mai a trovare la sfera. Già ammonito, viene graziato da Brych quando calcia lontano la palla dopo un fischio dell'arbitro. E' utile ai compagni per i movimenti.



Iniesta 7,5 - Il solito illusionista, con la palla fa tutto quello che vuole.

Italia-Spagna, le foto del match 1 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 2 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 3 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 4 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 5 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 6 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 7 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 8 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 9 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 10 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 11 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 12 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 13 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 14 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 15 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 16 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 17 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 18 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 19 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 20 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 21 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 22 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 23 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 24 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 25 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 26 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 27 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 28 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 29 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 30 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 31 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 32 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 33 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 34 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 35 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 36 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 37 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 38 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 39 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 40 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 41 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 42 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 43 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 44 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 45 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 46 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 47 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 48 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 49 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 50 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 51 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 52 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 53 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 54 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 55 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 56 di 74 SportMediaset SportMediaset Italia-Spagna, le foto del match 57 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 58 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 59 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 60 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 61 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 62 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 63 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 64 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 65 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 66 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 67 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 68 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 69 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 70 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 71 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 72 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 73 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match 74 di 74 LaPresse LaPresse Italia-Spagna, le foto del match leggi dopo slideshow ingrandisci IL TABELLINO



ITALIA-SPAGNA 1-1

Italia (3-5-2): Buffon 4,5; Barzagli 6,5, Bonucci 6,5, Romagnoli 6; Florenzi 6, Parolo 5,5 (31' st Belotti 6,5), De Rossi 6,5, Montolivo 5 (30' Bonaventura 5,5), De Sciglio 5,5; Eder 6, Pellè 4,5 (15' st Immobile 7).

A disp.: Donnarumma, Perin, Astori, Ogbonna, Bernardeschi, Verratti, Darmian, Candreva, Gabbiadini. All.: Ventura 5

Spagna (4-3-3): De Gea 6; Carvajal 6, Sergio Ramos 5,5, Piqué 6, Jordi Alba 6 (23' Nacho 6); Koke 6,5, Busquets 6,5, Iniesta 7,5; Vitolo 7 (39' st Thiago Alcantara sv), Diego Costa 5,5 (22' st Morata 6), David Silva 7.

A disp.: Reina, Rico, Sergi Roberto, Inigo Martinez, Herrera, Callejon, Lucas Vazquez, Nolito, Paco Alcacer. All.: Lopetegui 6

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 10' st Vitolo (S), 37' st rig. De Rossi (I)

Ammoniti: Busquets, Vitolo, Diego Costa, Sergio Ramos, Piqué (S); Parolo, Bonaventura, Bonucci (I)

Espulsi: -