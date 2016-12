Qualificazioni mondiali: il Brasile torna alla vittoria, solo un pari per l'Argentina

Nelle qualificazioni per Russia 2018 , seconda giornata del girone sudamericano, il Brasile è tornato al successo imponendosi 3-1 contro il Venezuela grazie alla doppietta di William al gol di Ricardo Oliveira . Non basta Dybala all'Argentina che pareggia 0-0 contro il Paraguay. Sorride l'Uruguay , che conquista i 3 punti rifilando un secco 3-0 alla Colombia . Vincono anche Cile (4-3 al Perù) ed Ecuador (2-0 alla Bolivia).

La Seleçao torna così a sorridere dopo la sconfitta al debutto. Al contrario, l'Argentina manca l'appuntamento con la vittoria: un solo punto nelle due gare senza Messi, out per infortunio. Nel Cile da segnalare le doppiette di Sanchez ed Edu Vargas, due vecchie conoscenze del nostro campionato.