Qualificazioni Euro 2016, l'Italia batte la Bulgaria e torna prima

LA CRONACALa vittoria nel pomeriggio della Norvegia contro la Croazia obbliga gli Azzurri a conquistare i tre punti al Barbera contro una Bulgaria che a sua volta deve vincere per cullare una tiepida speranza di accedere ai playoff. Rispetto alla deludente prova contro Malta, Conte cambia cinque giocatori: De Sciglio, De Rossi, Parolo, Candreva ed El Shaarawy prendono il posto di Pasqual, Pirlo, Bertolacci, Gabbiadini ed Eder. sin dalle prime battute è un'altra Italia rispetto a quella azzurro sbiadito vista al Franchi. Dopo soli 42 secondi Pellè impegna Mitrev, sulla ribattuta El Shaarawy calcia alto in acrobazia. I bulgari ci capiscono poco e al 4' combinano la frittata: Candreva ruba palla a Veselin Mitrev che lo atterra. L'arbitro Karasev non ha dubbi ed indica il dischetto del rigore. Del penalty se ne incarica De Rossi (infallibile in allenamento contro Sirigu) che deve battere due volte Mitrev, visto che il direttore di gara fa ripetere perché Candreva e Bonucci sono entrati in area prima del tiro.



Al giallorosso il Barbera porta bene, visto che è lo stadio dove ha debuttato e segnato la prima rete in Nazionale. Con Verratti a dettare i ritmi, la Bulgaria fa fatica a superare la metà campo. Un errore di De Rossi al 18', però, innesca il contropiede degli ospiti, regalando loro un 2 contro 2 davvero invitante: Buffon festeggia nel migliore dei modi la sua gara numero 150 in azzurro e dice no a Mitsanski.



E' solo un fuoco di paglia quello di Popov e compagni. Gli Azzurri costruiscono occasioni su occasioni, ma hanno il demerito di essere troppo imprecisi: al 26' un colpo di testa di Pellè si spegne sopra la traversa, poi al 32' De Sciglio impegna Mitrev che non trattiene. Prima del 45' chance ancora per Pellè, Candreva e Parolo, ma il raddoppio non arriva.



La ripresa si apre con l'Italia sempre in avanti: un sinistro di prima intenzione di Parolo viene deviato da Aleksandrov, con Mitrev che si supera e devia in angolo. Passano 10' e le squadre rimangono in 10': Karasev manda negli spogliatoi De Rossi e Micanski per reciproche scorrettezze. Il centrocampista della Roma macchia una prestazione sin lì positiva con una leggerezza che costa cara. A cavallo dell'ora di gioco si vede El Shaarawy: al 61' Splendido assist di Candreva per il Faraone che si fa murare da Mitrev in uscita. Cinque minuti e l'attaccante del Monaco impegna Mitrev con una parata a terra. Entrano poi nell'ordine Zaza, Florenzi ed Eder (per Pellè, El Shaarawy e Candreva), con Conte che cambia poco a poco tutto il suo tridente. La Bulgaria non punge, ma l'Italia non la chiude, mettendo in evidenza un po' i soliti limiti nelle conclusioni. Poco cinismo che rischia di costare caro nel recupero, quando Buffon salva sul tiro dalla distanza di Milanov. L'Italia torna prima ed è vicina al pass per la Francia: bastano tre punti nelle prossime due gare contro Azerbaigian e Norvegia.