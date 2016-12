Qualificazioni Euro 2015, i media slovacchi attaccano l'arbitro

20:37 -

Qualificazione contestata per l’Italia Under-21: i media slovacchi se la prendono con l’arbitro, lo scozzese McLean. Per Sport.aktuality il direttore di gara ha “beffato gli slovacchi”, mentre Pluska è ancor più diretta: “il sogno Euro 2015 derubato dall’arbitro”. Tutta la gara –soprattutto il rigore non concesso a Schranz- è per Sport.cas una “farsa”, o ancora uno “scandalo”. Insomma, dopo Juventus-Roma un’ennesima occasione di polemica per il calcio italiano.



Strascico di polemiche dopo la vittoria, difficile, dell’Italia Under-21 sulla Slovacchia. Sui più popolari quotidiani online di Bratislava i titoli sono tutti per lo “scandalo” avvenuto a Reggio Emilia e per l’arbitro, lo scozzese McLean, colpevole di aver “indirizzato il match”, soprattutto negando il rigore sul 2-1. Sport.aktuality titola: “due cartellini rossi, un rigore dubbio e un penalty non dato evidente, la Slovacchia U-21 sconfitta nelle qualifiche. Purtroppo dopo una farsa”. Mentre Sport.cas parla di vero e proprio furto: “Farsa! I giovani slovacchi derubati, qualificazioni scandalose per via degli arbitri”.