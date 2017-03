Il futuro della Sampdoria è più che mai incerto. Massimo Ferrero sembra intenzionato a non vendere il club, ma continuano i dialoghi con un gruppo di Abu Dhabi . A rivelarlo è il Secolo XIX che ricostruisce la vicenda: nei prossimi giorni si attende la risposta definitiva del presidente blucerchiato e di Romei per poi, eventualmente, iniziare una vera e propria trattativa. Fondo di Abu Dhabi che è stato presentato da Walter Sabatini .

Ferrero non ha necessità di vendere visto che la situazione economica è sotto controllo. Potrà cedere solo davanti a un'offerta irrinunciabile. Intanto la dirigenza doriana è alla ricerca di un nuovo sponsor dopo che si è chiuso il contratto con Veratour. Secondo Tuttosport in pole ci sarebbe la Segafredo del patron Massimo Zanetti che già in passato era stato accostato alla Samp come possibile compratore.