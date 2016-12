Quagliarella segna e chiede scusa ai tifosi del Napoli: quelli del Toro s'infuriano

Passi per il non esultare dopo un gol alla propria ex squadra, ma chiedere anche scusa è forse un po' troppo. E infatti i tifosi del Torino non hanno gradito (eufemismo) il gesto di Fabio Quagliarella, che dopo aver messo a segno la rete del momentaneo 1-1 al San Paolo contro il Napoli, ha unito le mani e ha chinato il capo in segno di perdono, rivolgendosi alla curva azzurra. E la cosa non è piaciuta a Torino e dintorni.