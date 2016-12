Quagliarella fa il gol dell'ex. Torino, 3 punti d'oro contro l'Udinese

00:05 - Un colpo di testa di Quagliarella permette al Torino di superare per 1-0 un'Udinese poco incisiva e di prendere ossigeno in classifica. A un primo tempo di studio (si segnala solo un palo di Vives al 35') si contrappone una ripresa più vivace e con squadre più lunghe. Ad approfittarne sono i granata, che prima si rendono pericolosi con Amauri e poi affondano con Quagliarella (61'). Inutili i tentativi finali dei bianconeri.

LA PARTITA

Ritmi bassissimi nel primo tempo. Le due squadre si studiano e faticano a trovare spazi. I padroni di casa prevalgono nel possesso palla nei primi 20 minuti e si vanno vedere più con Amauri che con un nervoso Quagliarella. L'Udinese attende e fa buona guardia con una difesa a maglie strettissime, mentre fa fatica in fase offensiva e non riesce a colpire nemmeno su calcio piazzato (punizione imprecisa di Di Natale al 26'). I ritmi salgono un po' solo dopo la mezz'ora, quando Vives sorprende la difesa friulana con una rapida incursione sulla sinistra e centra il palo alla destra di Karnezis. Per i granata ci prova ancora Amauri con una semirovesciata che finisce sopra la traversa; dall'altra parte Thereau conclude a lato una bella azione personale (proteste per il corner non concesso da Russo).

Formazioni più allungate nella ripresa. Amauri si fa pericoloso in più occasioni e al 56’ sfiora il gol con un colpo di testa che Karnezis blocca sulla linea. Il Toro approfitta della sterilità offensiva degli ospiti e continua a spingere. Al 61’ l’azione chiave della partita: Vives di testa innesca Quagliarella, che sempre di testa supera il portiere avversario con un morbido pallonetto e fa centro. Ci si aspettava una reazione da parte dell’Udinese, ma la manovra degli uomini di Stramaccioni non è mai incisiva. L’unica vera occasione per l’Udinese se la procura Thereau, ma calcia altissimo a pochi passi da Gillet. E anche quando nel finale il baricentro bianconero si alza, il Torino riesce comunque a farsi pericoloso, grazie ad uno scatenato Amauri che ci prova anche in rovesciata.

Una vittoria che dà una bella iniezione di fiducia alla squadra di Ventura, non solo per la classifica ma anche per la prova convincente di Amauri. L’Udinese, dal canto suo, sembra aver fatto un passo indietro rispetto a un mese fa e continua a faticare quando Di Natale tocca pochi palloni.



LE PAGELLE

Quagliarella 7 - Fino al gol non sembrava proprio la sua giornata: pochi spazi e tanto nervosismo. Poi quel colpo di testa che ha cambiato la partita. Sua e del Torino.

Amauri 6,5 - Ci prova in tutti i modi, anche di testa e in rovesciata. E si sacrifica anche in difesa.

Vives 7 - Suoi il palo che alla mezz'ora del primo tempo accende la partita e l'assist (di testa) per il gol di Quagliarella. Le migliori occasioni del Toro partono da lui.

Thereau 6,5- Sicuramente più convinto e propositivo di Totò. Al 35' è protagonista dell'unico lampo bianconero del primo tempo (incursione sulla destra e conclusione a lato). Nella ripresa potrebbe siglare il pareggio, ma spara alto davanti a Gillet.

Di Natale 5,5 - Nel primo tempo ha un occasione su calcio piazzato, ma il suo tiro è impreciso. Per il resto non pervenuto. E quando è così tutta la squadra ne risente.



IL TABELLINO

TORINO-UDINESE 1-0

Torino (3-5-2): Gillet 6; Bovo 6, Jansson 6, Moretti 6; Peres 6, Benassi 6 (14' st Sanchez Mino 6), Vives 7 (35' st Ruben Perez sv), Gazzi 6 (29' st Nocerino 6), Molinaro 5,5; Amauri 6,5, Quagliarella 7. A disp.: Castellazzi, Padelli, Farnerud, Maksimovic, Silva, Martinez, Darmian. All.: Ventura 6,5

Udinese (4-3-2-1): Karnezis 6; Widmer 5,5, Heurtaux 6, Danilo 5,5, Pasquale 5,5; Allan 5,5, Pinzi 6 (25' st Giulherme 6), Evangelista 5,5 (8' st Badu 6); Bruno Fernandes 5,5, Thereau 6 (35' st Muriel sv); Di Natale 5,5 A disp.: Brkic, Meret, Bubnjic, Domizzi, Piris, Hallberg, Belmonte, Geijo, Kone. All.: Stramaccioni 5,5

Arbitro: Russo 6

Marcatori: 16' st Quagliarella (T)

Ammoniti: Molinaro (T), Heurtaux (U), Benassi (T), Allan (U), Ruben Perez (T)

Espulsi: -