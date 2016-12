Quagliarella: "De Laurentiis mi ha mandato via da Napoli per le lettere sui festini con la camorra"

"De Laurentiis mi ha mandato via da Napoli per le lettere anonime che mi accusavano falsamente di essere camorrista e pedofilo, oltre che di partecipare a orge ". A parlare è Fabio Quagliarella , ascoltato (come parte offesa) durante il processo a Raffaele Piccolo, agente della Polizia Postale accusato di essere uno stalker di vip. "Sono stato malissimo. Dopo le lettere e gli sms fui costretto a lasciare la mia città", ha aggiunto l'attaccante.

Quagliarella, al Napoli nella stagione 2009/2010, rivela alcuni particolari del suo ultimo periodo in azzurro. "La mia cessione alla Juve è dovuta a quelle accuse assurde e false che parlavano di miei festini a suon di droga con la camorra - le parole dell'attaccante, riportate dal giornalista Salvatore Piro sul sito lostrillone.tv -. Prima mi chiamava ogni giorno. Dopo le calunnie, spedite in sede a Castelvolturno nel 2010, il presidente mi disse di andare a vivere in albergo, lasciando Castellammare per stare più tranquillo. Poi non mi ha mai più telefonato".



Le lettere diffamatorie, in totale, furono circa 20 e furono inviate dal 2007 al 2010 nelle sedi di Sampdoria, Udinese, Juventus e persino a casa del padre del giocatore. "Sono stato malissimo - le parole di Quagliarella mentre rispondeva al pm Barbara Aprea della Procura di Torre Annunziata -. Dopo le lettere e gli sms fui costretto a lasciare la mia città. Quando andai alla Juve, nelle lettere c'era scritto che avrebbero picchiato la mia famiglia per il mio addio al Napoli".