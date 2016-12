27 ottobre 2014 Qpr: Tony Fernandes ironizza sulle condizioni fisiche di Taarabt Dopo la polemica tra il marocchino e Redknapp, il presidente del club pubblica su Instagram una sua foto a petto nudo: "Sono pronto per l'Aston Villa" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:52 - Dopo il botta e risposta tra Redknapp e Taarabt a proposito delle condizioni fisiche del marocchino - accusato dal tecnico inglese di essere in sovrappeso -, sulla vicenda è intervenuto con ironia il presidente del Qpr, Tony Fernandes, che attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato una sua immagine a petto nudo, nella quale risulta evidente qualche chilo di troppo. Una scelta non casuale, quella dell'imprenditore malese, visto che qualche giorno fa Taarabt aveva mostrato l'addome per smentire Redknapp.

"Sono pronto per l'Aston Villa", ha scritto Fernandes su Instagram, riferendosi al match in programma questa sera. Dopo i sorrisi e le polemiche, però, sarà bene cominciare a concentrarsi sul campo, visto che il Qpr è ultimo in Premier League con quattro punti in otto giornate.