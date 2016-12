Qpr, Taarabt fuori forma. Rabbia Redknapp

13:08 - Adel Taarabt è sempre più un mistero. Deluso dal mancato trasferimento estivo al Milan, il marocchino si sta davvero lasciando andare suscitando le ire del tecnico del Qpr Redknapp. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, in molti hanno chiesto al tecnico il perché dell'ennesima esclusione e lui a quel punto, è esploso: "E' sovrappeso di 10 kg, non posso difendere uno che prende un sacco di soldi e non riesce ad essere in forma".

Redknapp ha poi rincarato la dose: "Non è infortunato, ma in questo momento non può assolutamente giocare a calcio - ha proseguito -. L'ho fatto giocare in una partita con la squadra riserve, vi dico che io al posto suo avrei corso di più. Io mi fido degli uomini che ci provano, che lavorano ogni giorno e s'impegnano: quando lo farà anche lui, allora lo prenderò in considerazione. Se pensa di prendere 70mila sterline a settimana senza allenarsi, ha sbagliato di grosso".