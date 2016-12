Qatar 2022, ecco le date: la Fifa propone tra fine novembre e fine dicembre

13:23 - Sarà un Mondiale diverso, perché oltre alla particolare sede scelta, con ogni probabilità, si giocherà in inverno. Secondo le indicazioni della task force della Fifa riunita a Doha, infatti, Qatar 2022 andrà in scena tra fine novembre e fine dicembre. Queste date - spiega la Fifa - rappresentano il periodo più adatto per giocare in Qatar e hanno il pieno sostegno di tutte le sei confederazioni. La proposta sarà discussa a Zurigo nella prossima riunione del Comitato esecutivo (19-20 marzo 2015).

Nella loro terza ed ultima riunione sull'argomento, gli esperti della Federazione internazionale hanno discusso anche un programma di riduzione dei giorni di gara, in linea con il calendario delle partite per la 22.ma edizione dei Mondiali di calcio. Nel corso del meeting - guidato dal presidente della Federcalcio asiatica e membro del Comitato esecutivo Fifa Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa - è stata inoltre valutata la possibilità di ospitare la Confederation Cup 2021 in un paese asiatico durante la tradizionale finestra di giugno-luglio, mentre un altro torneo Fifa - si è parlato del Mondiale per club - potrebbe essere giocato in Qatar tra novembre e dicembre come banco di prova per il Mondiale dell'anno successivo.



Nel corso delle riunioni sono state analizzate diverse date alternative al canonico periodo di giugno-luglio, coinvolgendo nella discussione le federazioni affiliate, le Leghe, i rappresentanti dei club, della Fifpro (la federazione dei calciatori professionisti) ed esperti medici della Fifa. Si è cercato di analizzare sotto vari punti di vista l'impatto che le particolari condizioni climatiche potrebbero avere su giocatori, staff e tifosi, cosi' come l'effetto a catena sui campionati nazionali. In proposito, sottolinea la Fifa, i rappresentanti delle singole leghe calcio hanno ribadito l'impatto che un Mondiale giocato tra novembre e dicembre avrebbe sui rispettivi calendari.