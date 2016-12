Puskas Award: Florenzi, Mexes e Tevez tra i candidati

La Fifa ha annunciato i 10 finalisti per il Puskas Award , il riconoscimento che va al gol più bello dell'anno . Nella lista c'è Alessandro Florenzi , con il suo clamoroso gol contro il Barcellona in Champions. Tra i finalisti anche Philippe Mexes , con il suo straordinario gol nel derby amichevole della scorsa estate e Carlos Tevez , con la sua cavalcata in Juve-Parma della scorsa stagione. Nei 10 anche Lionel Messi e una donna, Carli Lloyd.

I 10 CANDIDATILa Fifa ha pubblicato la lista dei finalisti sul proprio sito . I tifosi possono votare il proprio gol preferito. Come per il Pallone d'Oro (che verrà assegnato a gennaio), ci saranno tre finalisti che si contenderanno il premio. Il premio è stato istituito nel 2009 e Florenzi è solamente il secondo italiano a finire nella lista finale (c'era riuscito Di Natale nel 2013).



LIONEL MESSI (Athletic Bilbao – FC Barcelona)

L'incredibile serpentina di Messi in Coppa del Re, partendo dalla fascia destra. Serie di dribbling irresistibili e sinistro sul primo palo.



DAVID BALL (Fleetwood Town – Preston North End)

Un tocco felpato, un cucchiaio da fuori area con portiere piazzato. Una vera e propria magia nella terza divisione inglese.



GONZALO CASTRO (Real Sociedad – Deportivo de la Coruña)

Volèe da posizione impossibile dell'attaccante, che segna di sinistro su una palla che spiove dalla destra.



ALESSANDRO FLORENZI (Roma - Barcellona)

Un gol pazzo, dalla linea laterale quasi all'altezza del centrocampo.



CARLI LLOYD (Usa-Giappone)

L'unica donna in classifica è il simbolo delle donne a stelle e strisce che segna dalla linea di centrocampo nella finale mondiale femminile



WENDELL LIRA (Atletico-GO – Goianesia)

Una 'bicicleta' classica, con il plus dell'assist inventato



PHILIPPE MEXES (Inter-Milan)

Il gol al volo che ha illuminato l'estate del Milan, nella tournée asiatica: destro al volo da corner sotto al sette, contro i cugini



MARCEL NDJENG (Paderborn-Bolton)

Il calcio estivo regala magie: il camerunese del Paderborn calcia al volo dal cerchio di centrocampo. Non un pallonetto, ma un destro secco.



ESTEBAN RAMIREZ (Herediano – Deportivo Saprissa)

Stop di petto, controllo di testa, destro nel sette: tutto al volo.



CARLOS TEVEZ (Juventus-Parma)

L'Apache in una delle sue massime rappresentazioni: la folata coast to coast contro il Parma allo Juventus Stadium. Incontenibile.