Puskas Award 2016: in lista ci sono Messi, Neymar e Saul Ñiguez

La Fifa ha ufficializzato i 10 finalisti del Puskas Award 2016, il premio per il gol più bello dell'anno . 10 gol spettacolari, tra i quali c'è la punizione perfetta disegnata da Messi con l'Argentina in Copa America contro gli Stati Uniti. Tra i candidati anche Neymar, protagonista di un controllo da panico prima di segnare al Villarreal nella passata stagione. In classifica anche Saul, con lo slalom fatto in Champions contro il Bayern Monaco.

I CANDIDATII tifosi potranno votare il loro gol preferito tra i 10 scelti dalla Fifa. Nessun italiano in lista quest'anno, mentre la passata edizione aveva visto arrivare in finale l'eurogol di Florenzi contro il Barcellona.



MARIO GASPAR (Spagna-Inghilterra)

Il difensore del Villarreal nella partita giocata contro l'Inghilterra si in venta una mezza rovesciata pazzesca. Fabregas scodella e Gaspar conclude in avvitamento.



HLOMPO KEKANA (Cameroon-Sudafrica)

Il sudafricano ruba palla poco prima della linea di centrocampo, e senza pensarci due volte, scaglia un bolide da 60 metri che supera il portiere e si insacca.



MARLONE (Corinthians-Cobresal)

Palla scodellata al centro dell'area di rigore. Stop di petto di Marlone e mezza rovesciata al volo diretta verso l'angolino basso. Portiere immobile.



LIONEL MESSI (Argentina-Usa)

Il fantasista del Barcellona colpisce su punizione con la maglia della sua Nazionale. Il suo sinistro è perfetto e va a togliee le ragnatele dall'incorocio dei pali. Imparabile.



NEYMAR(Barcellona-Villarreal)

Pallone messo in mezzo da Suarez. Neymar lo stoppa, salta il difensiore con un sombrero e batte il portiere con il destro al volo.



SAUL ÑIGUEZ (Atletico Madrid-Bayern Monaco)

Azione in solitaria del calciatore spagnolo, che salta tutta la difesa del Bayern come fossero birilli. Uno slalom gigante che si conclude con il mancino a giro sul secondo palo: Neuer battuto.



HAL ROBSON-KANU (Galles-Belgio)

L'attaccante gallese riceve la sfera in mezzo all'area. La protegge e si gira con un pregevole colpo di tacco, mandando al bar Fellaini e Meunier. Successivamente batte il portiere con un gran mancino sul secondo palo.



DANIUSKA RODRIGUEZ (Venezuela-Colombia)

La giocatrice venezuelana salta tre avversarie in area di rigore e poi scarica un missile sotto la traversa.



SIMON SKRABB (Gefle-Åtvidaberg)

Cross dalla corsia sinistra e conclusione pazzesca di scorpione al volo. Gol da favola, a cui non sembra cerederci nemmeno lui.



MOHD FAIZ SUBRI (Penang v. Pahang)

Calcio di punizione battuta da 35 metri, che prende un effetto assurdo. Un esterno a giro che spiazza tutti, anche il portiere.