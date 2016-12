Puma, scarpe tricolore per Balotelli 

16:33 - Balotelli torna in Nazionale e le sue scarpe Puma sono tricolori! La multinazionale tedesca che è anche sponsor dell'Italia e contribuisce a parte dell'ingaggio del Ct Conte ha svelato proprio sabato le evoPower Tricks MB45 in versione speciale e limitata (solo 400 esemplari) per Supermario.

All'interno le parole "Professionalism, Endeavor, Humility" che in italiano sono professionalità, sforzo e umilità. Tre parole che Balo ha inciso su una medaglione regalatogli dalla madre adottiva. Sulla parte esterna la celebra citazione di Genghis Khan che SuperMario è solito ripetere e che ha tatuato sul petto: “I am the punishment of God. If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you". Tradotto: "Io sono la punizione di Dio. Se non aveste commesso grandi peccati, Dio non avrebbe mandato uno come me a punirvi"