Pubalgia, Verratti operato a Doha: "Torno il prima possibile"

Operazione perfettamente riuscita per Marco Verratti . Il centrocampista del Psg ha subito un'intervento a Doha per un'ernia sub-inguinale, causa della pubalgia che lo affliggeva da mesi e che gli impedirà di partecipare ai prossimi Europei in Francia. Lo ha reso noto il Psg con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Come annunciato, Marco Verratti ha subito un'intervento chirurgico presso l'ospedale Aspetar di Doha. L'operazione è stata un successo".

"Il Psg - prosegue il comunicato - augura a Marco una pronta guarigione e non vede l'ora di rivederlo al top per club e Nazionale".



L'ex giocatore del Pescara ha postato una foto sui social direttamente dal letto d'ospedale in cui ha dato notizia dell'esito positivo dell'intervento e ha ringraziato amici, coompagni di squadra e famiglia per il supporto, annunciando che farà di tutto per tornare in campo il prima possibile. Verratti era rientrato in campo il 23 aprile per la finale di Coppa di Lega vinta contro il Lille, con la speranza di poter eliminare l'ernia con la terapia conservativa ed essere a disposizione di Antonio Conte. Nonostante il tentativo è stato costretto all'intervento che lo costringerà a saltare la prossima rassegna continentale.