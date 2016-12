Psv e Philips si separano dopo 34 anni

Svolta epocale per il Psv Eindhoven . Il club olandese infatti, dalla prossima stagione non avrà più sulle maglie lo storico sponsor Philips . La collaborazione con la multinazione d'elettronica, durata ben 34 anni , dunque dalla stagione 1982 . Il Psv, per celebrare la collaborazione, ha realizzato una maglietta celebrativa chiamata "Heritage Kit", simile a quella indossata nel 1982, che verrà indossata dalla squadra nelle prossime partite.

Uno sponsor, quello della Philips, comparso sul petto di giocatori che hanno fatto la storia del calcio, come il "Fenomeno" Ronaldo, il quale militò per due stagioni, dal 1994 al 1996, nel Psv. E come dimenticare Ruud Van Nistelrooy: tre anni per lui in maglia biancorossa. Chi lasciò un segno indelebile fu anche Romario, protagonista dal 1988 con il club olandese, dove rimase fino al 1993.