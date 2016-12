Psg, Verratti va in Qatar a farsi curare

Primi segnali positivi sul fronte Marco Verratti . Il centrocampista del Psg e della Nazionale ha deciso di andare in Qatar per curare il problema al pube che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco da ormai diverse settimane. La decisione è stata presa dopo il consulto con lo staff medico della Nazionale . L'ex Pescara sarà curato nel centro Aspire di Doha, struttura collegata al presidente dei parigini Al-Khelaifi.

Il problema alla sinfisi pubica ha preoccupato molto sia l'allenatore del Psg Laurent Blanc, il quale spera di recuperarlo per i quarti di Champions League, sia il c.t. dell'Italia Antonio Conte, che ormai considera Verratti il fulcro del suo centrocampo e dunque punta molto su di lui per i prossimi Europei in Francia.