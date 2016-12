Psg: Verratti rinnova fino al 2020

Continua l'amore tra Marco Verratti e il Psg . Il centrocampista della Nazionale , a Parigi nel 2012, ha rinnovato il contratto fino al 2020 : "Fin dal suo arrivo è il simbolo del progetto sportivo del Psg. Marco ha svolto un ruolo importante nel successo del club, sia in Francia sia in campo internazionale", il comunicato sul sito ufficiale. "Sono molto felice, ringrazio il club per la fiducia", il pensiero di Verratti.

Il centrocampista ha disputato 155 gare con il Psg, di cui 28 in Champions League: "Mi piace la città di Parigi. Continuerò a dare tutto me stesso, insieme ai miei compagni di squadra, per portare gioia e successo ai nostri sostenitori rendendo il nostro team uno dei migliori in Europa", ha continuato il giocatore. "Marco Verratti è uno dei giocatori di maggior talento in Europa. Sono molto orgoglioso e voglio esprimere quanto sia importante avere lui nella nostra squadra. Marco è un idolo del Psg", l'elogio di Nasser Al- Khelaifi, presidente del club parigino.