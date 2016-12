Psg senza sponsor: "Je Suis Paris" sulle maglie

Dopo quanto fatto di recente in Ligue 1, il Psg è pronto a ripetersi in Champions League in ricordo delle vittime degli attentati di Parigi. Ibrahimovic e compagni indosseranno una maglia senza sponsor e con la scritta "Je Suis Paris" per le prossime due partite, in casa del Malmoe - trasferta speciale per Zlatan - e sabato in campionato contro il Troyes. La dedica alle vittime sostituirà la tradizionale scritta "Emirates".