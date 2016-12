Psg, la stampa francese scarica Cavani

13:15 - La crisi di risultati del Psg, ha fatto precipitare i campioni di Francia a -7 dal Marsiglia del Loco Bielsa. In Champions le cose vanno un po' meglio, ma nella capitale francese monta il malumore. E viene fuori il primo capro espiatorio: Edinson Cavani. Nell'anticipazione della copertina di 'France Football' in edicola martedì, il messaggio è chiaro: "Cavani non vale 64 milioni". Il 71% dei lettori del sito della rivista, lo cederebbe subito.

In effetti i numeri e le prestazioni di Cavani fanno discutere già dell'anno scorso. Ma l'assenza del fattore-limitante Ibra, nelle ultime settimane, non ha migliorato le cose. Il Matador continua a non convincere. Sbaglia gol facili e, al momento, è fermo a 4 reti nelle 11 apparizioni stagionali (tutte da titolare). Forse sente troppo il peso delle responsabilità e qualcosa si è inceppato. Il club parigino, dopo la bella parentesi europea (vittoria per 3-2 sul Barcellona) si è fatto riprendere anche dal Monaco in casa propria. Ed è al terzo posto della classifica della Ligue 1, alle spalle del Bordeaux, con 6 pareggi (e 3 vittorie) nelle prime nove giornate. Il ritorno di Ibra è fondamentale, mentre Cavani potrebbe davvero, a questo punto, diventare merce di scambio nel mercato di gennaio. La stampa lo ha già messo all'asta e la cifra pagata dagli sceicchi per portarlo via al Napoli, un paio di anni fa, non è più giustificata.