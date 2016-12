12 aprile 2016 Psg, la resa di Blanc: "Pagate le assenze" Lʼallenatore francese: "Qui il City ci ha creato molti problemi"

Laurent Blanc è sconsolato per l'eliminazione del Psg nei quarti di Champions League. "La gara d’andata ci è pesata molto perché abbiamo perso David Luiz e Matuidi per squalifica - ha detto a Premium Champions" -. Pensavamo di poter vincere qui, ma adesso dobbiamo essere realisti e ammettere che il City ci ha creato molti problemi. In questi due match non abbiamo giocato con la totalità della rosa a disposizione".

Più che al match di ritorno, i francesi devono mordersi le mani per quello di andata, quando hanno concesso troppo ai ragazzi di Pellegrini e sprecato l'inverosimile. "All’andata eravamo molto delusi perché potevamo sicuramente vincere - ha spiegato Blanc -. Se dobbiamo avere dei rimpianti è quello di non aver potuto contare su tutta la rosa. Nel calcio, si sa, bisogna essere al massimo della forma ad aprile e maggio e come l’anno scorso non lo siamo stati".