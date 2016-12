Psg-Inter, Mancini: "Candreva e Icardi? Chiedete al presidente"

In pentola bolle altro, ma al termine dell'incontro Mancini ha parlato (anche) della sconfitta con il Psg. Non prima, però, di aver ribadito che con Thohir "non c'è nulla da chiarire" e "la situazione è normale, vedremo nei prossimi giorni" e aver risposto a domande di mercato. "Icardi incedibile? Bisogna chiederlo al presidente. Candreva per completare la rosa? Anche questa è una domanda per il presidente" ha tagliato corto il tecnico.