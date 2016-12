Psg in campo col Monaco: Ibra sulla neve in motoslitta

15:33 - Psg in campo a sudare contro il Monaco, Ibra in montagna a divertirsi. Squalificato, lo svedese si prende una vacanza di relax sulla neve e posta una foto sul suo profilo Twitter, mandando su tutte le furie dirigenti e tifosi. I supporter, infatti, non hanno gradito la gitarella mentre la squadra era impegnata il Coppa di Francia e il club non ha preso bene l'idea di Zlatan di spassarsela pericolosamente in motoslitta.

Concordate con la società, le vacanze di Ibra hanno dunque lasciato il segno. Non solo per la solita sfrontatezza con cui Zlatana ha mostrato al mondo come si divertiva mentre i compagni di squadra portavano a casa la vittoria col Monaco, ma anche per la pericolosità dello svago scelto sulla neve. Lo svedese, infatti, si è fatto immortalare accanto a una motoslitta con tanto di casco e poi ha condiviso lo scatto su Twitter, preoccupando il club per i possibili rischi legati alla veloce corsa sulla neve. Dopo aver sparato a un alce di 500 kg e scatenato gli animalisti, dunque, Zlatan è sempre al centro delle polemiche. Anche solo quando si diverte sulla neve.