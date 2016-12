Psg, il nuovo fenomeno è il figlio di Weah

Il "piccolo" Timothy è nato a New York e ha passaporto statunitense e sogna di vestire la maglia della prima squadra del Psg, come ha fatto suo padre George dal 1992 e dal 1995, prima di trasferirsi al Milan. Weah Junior, cresciuto nel vivaio dei New York Red Bull, al debutto con l'Under 17 ha firmato una tripletta: "Non lo dico perché è mio figlio, ma Timothy ha grandi qualità: è veloce, ha il fiuto del gol, del gioco e rispetta le indicazioni dell'allenatore. Non credo gli pesi il cognome che porta, conosce la mia carriera. E poi gli dico sempre che il talento non basta. Per sfondare bisogna lavorare duro", le parole del padre Weah a Le Parisien.