Psg, Ibrahimovic: "Vorrei dei superpoteri? No, li ho già"

18:03 - Zlatan Ibrahimovic ama scherzare e anche stavolta non fa nulla per nascondere il proprio ego. In un video trasmesso su Psg Tv lo svedese ha risposto ad alcue domande personali. La più divertente è stata quella sui superpoteri: "Li vorresti?". "No, li ho già", la risposta, in perfetto stile Zlatan. Poi lo sport preferito oltre al calcio, "le arti marziali miste", e il momento di massimo orgoglio della sua vita, "la nascita dei miei figli".

Qual è il miglior consiglio che hai ricevuto nella tua carriera?

Credere in te stesso.

Chi è il giocatore capace di fare più flessioni nella squadra?

Io.

Qual è l'ultimo concerto che hai visto?

Un tributo a Michael Jackson.

Qual è il tuo soprannome?

Ibracadabra.

Credi nei fantasmi?

No.

Il tuo momento di massimo orgoglio...

Quando sono nati i miei figli.

Oltre al calcio, qual è il tuo sport preferito?

Le arti marziali miste (MMM).

Che superpoteri ti piacerebbe avere?

Li ho già.

Qual è il tuo dolce preferito?

La torta di mele di mia moglie.

Qual è l'ultima cosa che hai costruito?

Un ponte nella mia casa in Svezia.



Qual è la prima parola che hai imparato in francese?

Non posso dirla, è una parolaccia.