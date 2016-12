Psg: Ibrahimovic, la maledizione Champions continua

La storia del calcio è piena di grandi campioni che non hanno mai vinto la Champions League. Ma soltanto Zlatan Ibrahimovic ha, con la massima rassegna continentale, un rapporto d'amore e odio. E si è visto anche al Parco dei Principi nel 2-2 contro il Manchester City, in un derby tra sceicchi. Nulla è compromesso, è vero, ma nella tana dei Citizens non sarà facile strappare la qualificazione alle semifinali. Conoscendo le sue ambizioni, lo svedese avrà tanta voglia di rivalsa, dopo i molti errori: un rigore sbagliato, un gol fallito e una traversa. E la rete dell'1-1 non gli è bastata per mandare via la delusione. E' una rincorsa a due: Ibra e la Coppa dalle grandi orecchie. Ma vince sempre lei. Dall'Ajax al Psg, passando per Juventus, Inter, Barcellona e Milan: sempre la stessa storia. Tante eliminazioni ai quarti di finale e una, suo miglior risultato di sempre, in semifinale. Era il 2010 e indossava la maglia dei catalani, eliminati dalla sua ex squadra. Quell'Inter che poi aveva centrato il Triplete.



Negli anni passati, Ibrahimovic è stato addirittura accusato di non riuscire a esprimersi ai suoi livelli: da leader in campionato (ha vinto scudetti ovunque), poco decisivo in Champions. Non c'è feeling, insomma. Fino al 2014, quando di gol lo svedese ne ha fatti 10 e sembrava potesse finalmente coronare il suo sogno, la sua ossessione. Invece no, perché seduto in tribuna (out per infortunio) era stato eliminato dal Chelsea ai quarti di finale. Adesso tutto è più complicato. L'età avanza e il prossimo contratto, questo è in scadenza a giugno, sarà probabilmente l'ultima possibilità per riuscire a salire sul tetto d'Europa e vincere quella Champions che sta inseguendo fin dalla sua prima partecipazione, nel 2002. Lì era stato buttato fuori dal Celtic, ai preliminari. Un inizio già beffardo per un giocatore che sarebbe poi diventato un fuoriclasse.