Psg, Ibrahimovic contro la squalifica: "E' una farsa ridicola"

09:45 - La stangata della Disciplinare francese per le dichiarazioni dopo la gara col Bordeaux non è proprio andata giù a Ibrahimovic, che si è scagliato contro la decisione di fermarlo per quattro turni. "Una farsa - ha tuonato lo svedese -. L'intera situazione è diventata ridicola e poco professionale". "Non c'è alcuna spiegazione per questa sospensione - ha aggiunto -. Le mie parole non erano contro l'arbitro, ne ho parlato anche con lui".

"Mi è stato tutto confermato dal direttore di gara - ha proseguito Zlatan -. Se fosse avessi offeso lui, avrei chiesto scusa per quanto accaduto".