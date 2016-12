Psg, Ibrahimovic ai compagni: "Qui comando io"

10:12 - "Il capo sono io". Con queste parole, pronunciate all'uscita degli spogliatoi dopo la sfida di Coppa di Lega tra Lille e Psg, Zlatan Ibrahimovic ha ordinato ai compagni di non fermarsi in zona mista a parlare coi giornalisti: "Andate avanti a camminare - le sue parole -, nessuno si permetta di fermarsi. Qui comando io". E in effetti nessuno ha proferito verbo, ennesima prova dello status di leader (e anche un po' dell'arroganza) di Ibra.

La squadra di Blanc è riuscita a qualificarsi alla finale grazie ad un gran gol di Maxwell, ma il momento in casa Psg continua ad essere complicato per via delle tante voci su un possibile esonero dell'allenatore e per le insinuazioni su problemi di spogliatoio. Dopo la doccia, Ibrahimovic ha abbandonato lo spogliatoio assieme a Maxwell, Marquinhos, Camara, Cavani e Lucas. I compagni si stavano accingendo a parlare coi giornalisti presenti in mixed-zone ma lo svedese ha dato un ordine ben preciso. E nessuno ha disobbedito.