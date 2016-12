Psg, gioia Verratti: "Settimana perfetta, rinnovo e vittoria"

Marco Verratti , al rientro dopo alcune settimane ai box, è stato tra i protagonisti del successo del Psg sul Chelsea. "Questa è stata la settimana perfetta: ho avuto moti problemi nell'ultimo mese, ma devo ringraziare lo staff medico che mi ha permesso di giocare stasera - ha spiegato il centrocampista a "Premium Champions" -. Sono molto felice per la vittoria e per il rinnovo del contratto: voglio continuare a vincere con questa grande società".

Verratti esclude un possibile ritorno in Italia: "Mai avuto voglia di tornare in Italia? Non ho mai avuto dubbi, sto benissimo qui a Parigi e voglio aiutare questa squadra a crescere ancora di più: sono stati i primi a credere in me quando in pochi lo facevano".