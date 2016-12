Psg, Emery si presenta: "Puntiamo su Cavani".E dimentica Sirigu

La prima domanda, scontata, è stata sulla Champions League. Emery, vincitore di tre Europa League di fila con il Siviglia, ha glissato: "È per me una grande sfida, il passo avanti che volevo per la mia carriera. Grazie al Psg per la proposta. Volevo andare in un club vincente". L'altro argomento scottante, la partenza di Ibrahimovic: "Il passato è stato bello, ma ormai è passato. Sia per il Psg con Ibra, sia per me con il Siviglia. Ora c'è il presente e il futuro, con la possibilità di avere grandi giocatori e di farli migliorare. Bisogna cresscere, sia individualmente che collettivamente. Tutti possono fare un passo avanti, bisogna lavorare in questo senso. Sono ottimista".



Senza Ibra, il leader dell'attacco sarà Edinson Cavani, blindato a doppia mandata al Psg: "Cavani ha la grande opportunità di diventare il nostro riferimento offensivo. Il club me l'ha spiegato fin dal primo giorno. È un grande attaccante che può ancora migliorare". James Rodriguez possibile obiettivo? "Non cerchiamo un nome, ma un profilo offensivo adatto".



Emery ha anche tolto i dubbi sul futuro di Salvatore Sirigu, che sarà lontano da Parigi: "Ho molta voglia di conoscere i giocatori, il reparto portieri è coperto. Ho fiducia assoluta sia in Trapp che in Areola (tornato dal prestito al Villarreal, ndr). Sarà una stagione lunga e voglio conoscerli meglio per poi decidere". Nemmeno menzionato, quindi, Salvatore Sirigu, vicinissimo all'addio.