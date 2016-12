Psg, Di Campli: "Verratti vale come Pogba, è come la Gioconda"

Verratti come Pogba . Questo il paragone economico fatto a 4-4-2 da Donato Di Campli, procuratore del centrocampista del Psg: "Se può partire per 30 milioni ? Con quella cifra ci mangiamo un'insalata , un antipasto. Il club valuta Verratti quanto la Juve valuta Pogba, non meno di 70 milioni ". E ancora: "Marco difficilmente lascerà Parigi, vale coma la Gioconda. E stiamo discutendo il quarto adeguamento di contratto".

Nessuna speranza per le pretendenti di Verratti, a meno di offerte monstre: "Molto difficile lasciare un club come il Psg, è una società che paga bene ma decide il tuo destino". Quindi, poche chance di rivederlo in Italia: non solo per il costo del cartellino ma anche per un ingaggio che pare destinato a lievitare ulteriormente, rendendo il regista azzurro un sogno - juventino soprattutto - quasi irrealizzabile anche per le big italiane.