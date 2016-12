Psg-Chelsea, Mourinho: "Fondamentale segnare in trasferta"

17:30 - Gli ottavi di Champions League mettono di fronte nuovamente Psg e il Chelsea di Mourinho, una sfida affascinante: "L'anno scorso - ha dichiarato il tecnico dei Blues - abbiamo passato il turno pur perdendo a Parigi. Non perché eravamo più forti, ma per via del gol in trasferta. E' fondamentale". Difficile un pronostico: "Il Psg è rimasto lo stesso, noi abbiamo cambiato molto e Diego Costa ci sarà. Spesso ci sono sorprese".

La sfida al collega Laurent Blanc è lanciata, ma Mourinho non alza troppo la cresta mettendo le mani avanti: "Il Chelsea durante quest'anno ha cambiato molto. Abbiamo nuovi giocatori e un nuovo modo di giocare a calcio, non siamo gli stessi della scorsa sfida. Difficile dire chi è favorito anche per la vittoria finale perché nell'ultimo decennio la Champions ha saputo regalare sorprese. Una volta ha vinto un favorito e un'altra un outsider, c'è speranza per tutti".

A fianco dello Special One ha parlato Loic Remy: "Non dobbiamo preoccuparci del numero di assenze che hanno loro, perché hanno a dispozione una grande rosa. Dobbiamo pensare al nostro calcio, dovremo giocare cercando di sfruttare le nostre qualità. Per loro è un po' difficile, ma noi pensiamo solo a lavorare duramente e poi vedremo cosa verrà fuori". Interessante, infine, potrebbe essere la sfida tra il giovanissimo Zouma e Zlatan Ibrahimovic, ma il difensore francese non ha paura: "L'ho affrontato quando giocavo in Francia. E' sopra la media sia fisicamente che tecnicamente".



BLANC: "MOU PROVOCHERA', MA RIMARREMO FREDDI"

In casa Psg la situazione non è delle migliori visti gli infortuni di Aurier, Cabaye e Lucas, ma Laurent Blanc promette battaglia al Chelsea: "In campo andrà una squadra comunque competitiva, verificheremo i giocatori in dubbio (Marquinhos, Motta e Matuidi) fino all'ultimo. Se mi diranno di essere al 100% giocheranno. Abbiamo tanti campioni, ma avere anche giocatori di esperienza in Champions sarebbe fondamentale". Sicuramente ci sarà Ibrahimovic: "E' uno dei nostri leader - ha continuato Blanc -, uno di quelli che si esaltano nelle partite difficili. Contro il Chelsea abbiamo bisogno del miglior Ibra". Contro ci sarà Mourinho: "Lo conosco un po' e so che proverà ad alzare la tensione in campo. Dobbiamo restare freddi, non reagire e mantenere la calma. La priorità comunque è non concedere gol in casa".