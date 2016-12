14 febbraio 2016 23:46 Psg, bufera Aurier: sospeso dopo gli insulti a Blanc e Ibrahimovic In una chat su Periscope il terzino, ubriaco, definisce ʼcheccaʼ il suo allenatore e spara sullo svedese

Bufera nel Psg dopo le frasi shock di Serge Aurier in una chat su Periscope. Il terzino ivoriano, visibilmente ubriaco, ha insultato il suo allenatore Blanc ("E' una checca") e poi alcuni compagni, tra cui Ibrahimovic: "Blanc lo tiene per le p... Se mi mette pressione? Credi che uno del genere possa mettere pressione a un tipo come me?". Parole pesanti anche per Di Maria, definito "burattino", e Sirigu ("è finito"). Il club lo ha sospeso.



Poche ore dopo la diffusione del video, il club francese ha sospeso a tempo inditerminato il giocatore, a 48 ore dall'andata degli ottavi di Champions League contro il Chelsea. Aurier non è nuovo a episodi del genere: lo scorso anno, dopo Chelsea-Psg, insultò su Facebook l'arbitro olandese Kuipers e per questo squalificato per tre giornate. Sabato sera con un tweet un giornalista di Canal+ aveva annunciato che Aurier da lui contattato parlava di "un falso" e preannunciava querele. Ma oggi, come riporta l'Equipe, il Psg ha deciso di punirlo.