Psg, Blanc: "Verratti in campo? Spero in un miracolo". Conte in allarme

Alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro il Manchester City, Laurent Blanc non esclude il recupero di Marco Verratti, fermo dal 17 marzo per una fastidiosa pubalgia. "Verratti è qui perché abbiamo deciso di portare l'intera rosa - dice il tecnico del Psg-, questo vale per tutti. Verratti in campo? Vedremo se avverrà il miracolo". E per Antonio Conte questo è un allarme: il ct segue da vicino la vicenda-Verratti, teme che un rientro anticipato possa mettere a rischio la sua partecipazione all'Europeo.