Psg, bastano le seconde linee: piegato il Guingamp

Ampio turnover per Blanc in vista della delicatissima trasferta di Manchester. In attacco riposano Ibra, Cavani e Di Maria: spazio al tridente inedito composto da Lucas, Augustin e Ongenda, esterno classe 1995. Il Guingamp risponde con la coppia Erding-Briand in avanti. Al 9' annullato un gol ai padroni di casa per una posizione irregolare di Briand sul filtrante di Diallo. Sei minuti più tardi Trapp si salva con un po' di fortuna sull'azione insistita del Guingamp e conclusa da Erding. Lo stesso centravanti rossonero ha sul destro il pallone dell'1-0 al 24' ma ancora una volta il portiere del Psg dice di no. L'unica occasione nella prima frazione del Psg è di Ongenda che cerca il sinistro potente bloccato da Lossl. Nella ripresa si rivede in campo Sirigu che prende il posto tra i pali di Trapp. Si rende subito pericoloso Augustin che lascia sul posto Sorbon e impegna Lossl con il destro. Al 51' Lucas, servito da Kurzawa, non riesce a deviare in rete col ginocchio il cross da pochi passi. L'episodio chiave arriva al 55' quando Sorbon atterra in area Nkunku e viene fischiato un rigore per il Psg, trasformato da Lucas. Il Guingamp prova a rispondere al 62' con Briand che, su sponda di Sankharé, viene fermato all'ultimo da Sirigu. I campioni di Francia ne approfittano e trovano il raddoppio al 71' ancora con Lucas che deve solo appoggiare in rete il perfetto servizio di Kurzawa, autore di una grande progressione. Nel finale inutili gli sforzi del Guingamp che, con ogni probabilità, dovrà lottare fino all’ultima giornata per salvarsi. Il Psg può così pensare al City.